Ученые обнаружили в Китае следы самого древнего пива в Восточной Азии

Международная группа археологов из США и Китая обнаружила свидетельства существования рисового пива, изготовленного около 10 тыс. лет назад. Открытие сделали на месте раскопок Шаншань в провинции КНР Чжэцзян. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировала 12 керамических черепков, изучив микроокаменелости крахмальных гранул и грибков (фитолиты) со внутренней поверхности фрагментов.

Анализ выявил значительное присутствие фитолитов одомашненного риса на глиняной посуде.

Ученые обнаружили в остатках керамики различные крахмальные гранулы, включая рис, просо, желуди и другое растительное сырье. Многие из фитолитов имели признаки ферментативного расщепления и желатинизации, которые характерны для процессов брожения.

Кроме того, исследование выявило обильные грибковые элементы, включая плесень Monascus и дрожжевые клетки, некоторые из которых продемонстрировали типичные для ферментации стадии развития.

Эти грибы тесно связаны с заквасками, используемыми в традиционных методах пивоварения.

Результаты исследования свидетельствуют, что на ранних этапах одомашнивания риса жители местности Шаншань использовали широкий спектр стратегий ведения хозяйства. Также они применяли глиняную посуду, в частности шаровидные кувшины, для приготовления алкогольных напитков на основе риса.

Возникновение этой технологии пивоварения в ранней культуре Шаншань было тесно связано с окультуриванием риса и теплым влажным климатом раннего голоцена.

По словам ученых, свидетельства ферментации рисового спирта в Шаншане оказались самыми ранними известными доказательствами применения этой технологии во всей Восточной Азии.