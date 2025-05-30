Названы продукты, которые способствуют возникновению депрессии

Ученые установили связь между рационом и эмоциональным состоянием: употребление ультраобработанных продуктов, включая сыр и жареную пищу, может усилить стресс, сделать людей раздражительными и повысить риск депрессии, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Картофель фри, жареная курица, луковые кольца и пончики - примеры жареных блюд, приготовленных на растительных маслах, которые провоцируют воспалительные процессы и способствуют развитию тревожности.

Вяленые мясные продукты, такие как салями и прошутто, а также выдержанные сыры, включая бри и чеддер, могут быть вкусными, но их употребление связано с повышенным риском нервных расстройств.

Ученые считают, что влияние жирных кислот омега-6 и гистаминов на организм связано с ростом вредных бактерий, нарушением баланса и активацией воспалительных процессов. Это оказывает прямое воздействие на настроение, поскольку кишечник и мозг связаны через блуждающий нерв, передающий нейрохимические вещества.

При этом кишечник нередко называют "вторым мозгом", поскольку он отвечает за 90 процентов рецепторов серотонина - нейромедиатора, способствующего хорошему самочувствию, следует из исследования журнала Jama Network.