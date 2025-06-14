Ученые научились бороться с обжорством стимуляцией мозга

Испанские ученые из Университета Гранады разработали инновационный метод коррекции пищевого поведения, позволяющий обуздать тягу к перееданию. Он сочетает транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) с тренировкой когнитивного контроля. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Техника основана на неинвазивной стимуляции определенных зон мозга магнитными импульсами, что позволяет модулировать активность нейронных сетей, ответственных за контроль пищевого поведения.

В сочетании с использованием специального мобильного приложения FoodTrainer, разработанного для тренировки способности подавлять импульсы, технология демонстрирует впечатляющие результаты.

Исследования выявили ключевые особенности работы мозга у людей с нарушенным пищевым поведением. У них наблюдается повышенная активность системы вознаграждения при виде калорийной пищи, сниженный контроль над импульсивными реакциями и склонность к автоматизированным моделям поведения, которые обходят сознательное принятие решений.

Пилотные испытания метода уже показали значительные улучшения: участники демонстрировали не только лучшие антропометрические показатели, но и устойчивые изменения в пищевом поведении. Особенность подхода заключается в его персонализации - ученые учитывают индивидуальные когнитивные профили, паттерны мозговой активности, а также генетические и эндокринные факторы каждого участника.

Ученые подчеркивают, что их метод не заменяет, а дополняет традиционные рекомендации по питанию и физической активности, помогая преодолеть главный барьер - трудности долгосрочного соблюдения здоровых привычек.