Диетолог указал на опасность соленых огурцов для здоровья

Завкафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, д.м.н. Алексей Березников предупредил, что частое употребление домашних солений, включая соленые огурцы, может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

Как передает Day.Az, в беседе с Lenta.Ru, врач предупредил, что избыток натрия задерживает жидкость в организме, повышает давление и увеличивает нагрузку на сосуды, что может привести к гипертонии и атеросклерозу. Особенно осторожными с соленьями стоит быть гипертоникам, пожилым и людям с заболеваниями почек.

Чтобы снизить вред, он рекомендовал промывать соленья перед едой и контролировать порции - не больше одного-двух огурцов в день. По его словам, соленья допустимы, но лучше отдавать предпочтение свежим овощам и малосольным заготовкам. Если после соленого возникла жажда или головная боль - это сигнал переизбытка натрия. В таком случае стоит пить больше воды и сократить соль в следующих приемах пищи.