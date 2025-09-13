Врач назвала самые полезные блюда из картофеля

Употребление более трех порций картофеля фри в неделю повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 20 %.

Таковы данные исследования ученых Гарвардского университета, которое проводилось в течение 40 лет и охватило более 200 тыс. американских медработников. А вот другие формы приготовления - варка, запекание не показали значимой связи с диабетом. Так что картофель, по мнению ученых, может вполне быть частью здоровой диеты. А если его частично заменить цельнозерновыми продуктами, то риск диабета снизится.

Но ведь всегда считалось, что именно крахмал в картофеле повышает уровень глюкозы в крови. Так при чем здесь картошка фри?

Трансжиры ухудшают работу инсулина

"Риск диабета связан не с крахмалом, а с комбинацией быстрых углеводов, вредных жиров и термической обработки, - объяснила aif.ru врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. - Так что основная причина повышения риска развития диабета именно способ приготовления картофеля. Жарка во фритюре приводит к образованию канцерогенов (акриламид, альдегиды) и усиливает окислительный стресс, что ухудшает чувствительность к инсулину и вызывает поражение оболочки сосуда. Высокое содержание жира (особенно трансжиров в фастфуде) замедляет пищеварение, но при частом употреблении способствует хроническому воспалению и инсулинорезистентности. Также при жарке разрушается клетчатка, что ускоряет усвоение глюкозы, поэтому гликемическая нагрузка картофеля фри выше", передает Day.Az.

Для снижения рисков заболевания врач советует выбирать вареный или запеченный картофель. Сочетать его с зеленью и овощами (дополнительный источник клетчатки) и здоровыми жирами, например оливковым маслом.

Сколько картофеля в день рекомендуется?

"Вареный картофель имеет достаточно высокий гликемический индекс, но в целом это некритично, - говорит врач-диетолог. - Зато его калорийность - всего 80 ккал на 100 г, даже меньше, чем у круп. Однако если вы добавляете в картофель масло и молоко (например, для приготовления пюре), то калорийность блюда составит от 130 ккал до 200 ккал на 100 г. Таким образом, картофель в сбалансированном рационе мы не исключаем, но надо учитывать, что вы в него добавляете. Можно употреблять до 150-200 г картофеля (не жареного) хоть каждый день, если не стоит цель коррекции веса".