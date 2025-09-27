Названы лучшие продукты для работы памяти

Врач-терапевт, диетолог и нутрициолог из Уфы Арина Мамина в беседе с UfaTime.ru рассказала, какие продукты способствуют улучшению работы мозга и памяти, передает Day.Az.

1. Ягоды. Черника, ежевика, клубника содержат антиоксиданты, которые защищают мозг от старения. Клюква и малина снижают воспаление, что важно для ясности ума.

2. Овощи. Брокколи и шпинат содержат витамин К и лютеин, которые улучшают скорость мышления. Свекла расширяет сосуды, помогая крови (а с ней и кислороду) лучше поступать в мозг. Морковь (особенно сырая) содержит лютеолин - вещество, защищающее от возрастного ухудшения памяти.

3. Фрукты. Апельсины и киви богаты витамином С, который важен не только для иммунитета, но и для защиты нейронов (нервные клетки). Авокадо - это полезные жиры поддерживают работу нервной системы. Яблоки (с кожурой) содержат кверцетин, который предотвращает разрушение клеток мозга.

4. Орехи. Грецкие, миндаль улучшают связь между нейронами.

5. Жирная рыба. Лосось, сельдь богаты омега-3 жирными кислотами, которые делают мозг более "пластичным", помогая учиться новому.

6. Темный шоколад (от 70% какао). Он усиливает кровоток в мозгу, временно повышая внимательность.