Объяснена опасность яиц с треснувшей скорлупой

Инженер пищевой промышленности Монтсе Мелендес заявила, что яйца с треснувшей скорлупой необходимо выбрасывать, так как они могут быть опасны для здоровья. Ее слова передает издание Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как объяснила Мелендес, скорлупа защищает яйцо от негативного воздействия внешних факторов, в том числе загрязнения. "Она кажется сплошным барьером, но на самом деле это пористая поверхность, через которую могут проникнуть микроорганизмы", - отметила специалистка.

По ее словам, видимые повреждения на скорлупе говорят, что внутрь уже точно проникли патогены, поэтому яйцо стоит выкинуть. Исключением являются небольшие поверхностные трещины, не обнажающие белок и желток. Однако и в этом случае перед приготовлением яиц необходимо проверить их внешний вид и запах, предупредила Мелендес.