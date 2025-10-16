Популярная специя оказалась природным щитом от вирусов
Ученые из Японии обнаружили, что экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусов.
Как передает Day.Az, исследование, проведенное специалистами Университета Синсю совместно с компанией S&B Foods, опубликовано в журнале Foods.
Авторы выяснили, что горячий водный экстракт кардамона и его основной активный компонент 1,8-цинеол усиливают выработку интерферонов I типа. Эти молекулы играют ключевую роль в противовирусной защите, помогая клеткам распознавать вирусные РНК и ДНК и останавливать размножение патогенов на ранних стадиях инфекции.
Эксперименты на клетках легких человека показали: даже природные соединения, содержащиеся в пряностях, могут запускать сложные иммунные реакции, сопоставимые по эффективности с действием лекарственных препаратов. По словам авторов, результаты открывают перспективы использования кардамона как безопасного и доступного средства профилактики вирусных заболеваний.
