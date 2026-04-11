Назван способ правильно хранить оливковое масло

Фермер и эксперт бренда Greek Legend Яннис Вутактакис назвал действенные способы правильно хранить оливковое масло. Своими советами он поделился с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По его словам, у масла всего три главных врага - свет, тепло и время. Вутактакис рассказал, что еще на этапе производства важно начать отжим оливок в течение суток после сбора, перед розливом держать продукт в прохладном и темном месте и не допускать перегрева при транспортировке.

Эксперт отметил, что при хранении дома нужно придерживаться тех же принципов. Закрытую бутылку следует держать в прохладном шкафу, в идеале - при температуре от 14 до 18 градусов по Цельсию. Если же бутылка открыта, Вутактакис предлагает два варианта. В случае, когда масло расходуется медленно, в течение года, его можно убрать в холодильник, чтобы замедлить окисление. Если же содержимое бутылки планируется использовать в течение месяца, достаточно хранить ее при комнатной температуре - вдали от плиты, батарей и прямого света.

Фермер объяснил, что защита от света замедляет окислительные процессы, которые разрушают витамин E, а прохлада помогает притормозить распад полифенолов и ухудшение структуры жирных кислот. Он призвал хранить масло правильно, чтобы со временем оно не потеряло аромат и пользу.