Найдена простая формула расчета рисков смерти, связанной с чипсами и газировкой

Ученые обнаружили, что увеличение доли ультраобработанных продуктов на 10% в рационе повышает риск смерти на 3% у людей в возрасте от 30 до 69 лет, рассказала "Газете.Ru" диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова, передает Day.Az.

"Ультраобработанные продукты - это продукты промышленного производства, прошедшие максимальную степень переработки. Обычно они производятся из рафинированных ингредиентов, добавок и содержат масло или не содержат вовсе цельных продуктов. Это газировки, чипсы, сладкие и соленые снеки, сильно обработанное мясо, любые продукты, которые состоят из множества пищевых добавок. Отказ от употребления ультраобработанных продуктов снижает риски смерти от многих хронических заболеваний, таких как гипертония, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и даже рак", - объяснила врач.

Формулу вывели ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Сан-Паулу в Бразилии. По данным Национального исследования рациона и питания, проведенного в 2018-2019 годах, в Англии этот показатель ультрапереработанных продуктов в рационе составил 53,4%, а в США - 54,5%. Получается, что только использование таких продуктов в качестве пищи увеличило риски смерти среднестатистического американца на 16,2%.

"Чтобы снизить негативные риски от употребления такой пищи, нужно придерживаться трех правил. Во-первых, больше готовить самим. Во-вторых, необходимо тщательно изучать состав продукции, отдавая предпочтение продукции, которая обогащена витаминами, содержит несколько видов растительных белков и пониженное содержание соли, сахара или насыщенных жиров и трансжиров. В-третьих, необходима дальнейшая разработка критериев определения питательной ценности, связанных со степенью обработки. К сожалению, полностью отказаться от обработанной пищевой продукции не получится, поэтому важно выбирать лучшее среди имеющегося", - заметила доктор.