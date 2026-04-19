Тайваньские "шелковые" круассаны покорили соцсети
Кофейня из Тайваня запустила новый формат подачи выпечки, который сразу же начали активно обсуждать в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, круассан покрывают тончайшими нитями карамели, превращая его в "шелковый", и десерт уже претендует на статус следующего гастротренда - после бабл-ти и дубайского шоколада. По крайней мере, блогеры пришли от него в восторг.
Как готовят "шелковый" круассан? Изделие закрепляют на вращающейся основе, после чего кондитер наносит на него тонкие струи растопленного сахара. В результате вокруг выпечки формируется хрустящий "кокон" из сахарных нитей.
В домашних условиях, увы, повторить десерт будет проблематично. Зато точно получатся многослойные круассаны из слоеного теста по рецепту "Едим Дома".
Рецепт воздушных круассанов
Ингредиенты:
яйца - 2 шт.;
вода - 1 стакан;
сухие дрожжи - 2 ч. л.;
сахар - 6 ст. л.;
сливочное масло - 300 г (50 г в тесто, остальное для слоев);
мука - около 450 г;
ванильная эссенция - 1 ч. л.
Способ приготовления:
- В теплой воде растворите дрожжи, 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки. Оставьте в тепле на 15-20 минут до пышной шапки.
- Взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте ваниль, 50 г растопленного масла и подошедшую опару. Перемешайте, затем постепенно введите муку и замесите мягкое, эластичное тесто.
- Накройте и оставьте тесто в тепле на 1-1,5 часа до увеличения в объеме.
- Затем охладите тесто в течение 10-15 минут и раскатайте в пласт. На ⅔ поверхности распределите мягкое масло. Сложите тесто втрое, затем раскатайте и повторите складывание 2-3 раза. Периодически охлаждайте заготовку.
- Наконец, раскатайте тесто в пласт толщиной около 1-1,5 см, нарежьте треугольниками и сверните круассаны. При желании добавьте начинку.
- Выложите на противень, дайте подойти 15-20 минут, смажьте яйцом и выпекайте при 180°C 20-30 минут.
