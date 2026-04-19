Тайваньские "шелковые" круассаны покорили соцсети

Кофейня из Тайваня запустила новый формат подачи выпечки, который сразу же начали активно обсуждать в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, круассан покрывают тончайшими нитями карамели, превращая его в "шелковый", и десерт уже претендует на статус следующего гастротренда - после бабл-ти и дубайского шоколада. По крайней мере, блогеры пришли от него в восторг.

Как готовят "шелковый" круассан? Изделие закрепляют на вращающейся основе, после чего кондитер наносит на него тонкие струи растопленного сахара. В результате вокруг выпечки формируется хрустящий "кокон" из сахарных нитей.

В домашних условиях, увы, повторить десерт будет проблематично. Зато точно получатся многослойные круассаны из слоеного теста по рецепту "Едим Дома".

Рецепт воздушных круассанов

Ингредиенты:

яйца - 2 шт.;

вода - 1 стакан;

сухие дрожжи - 2 ч. л.;

сахар - 6 ст. л.;

сливочное масло - 300 г (50 г в тесто, остальное для слоев);

мука - около 450 г;

ванильная эссенция - 1 ч. л.

Способ приготовления: