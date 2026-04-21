Назван неочевидный продукт, провоцирующий ожирение

Фруктоза может играть самостоятельную роль в развитии ожирения и метаболических нарушений, а не быть лишь источником энергии. К такому выводу пришла международная команда ученых.

Исследователи проанализировали влияние распространенных подсластителей - сахарозы и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы - на организм. Особое внимание они уделили именно фруктозе в составе добавленных сахаров, а не той, что содержится в цельных фруктах.

"Фруктоза действует как метаболический сигнал, стимулируя образование и накопление жира иначе, чем глюкоза", - отметил Ричард Джонсон из Университета Колорадо Аншутц.

Как показал анализ, метаболизм фруктозы обходится без ключевых регуляторных этапов, которые контролируют использование энергии в организме. Это может приводить к усиленному синтезу жиров, снижению уровня клеточной энергии (АТФ) и образованию соединений, связанных с метаболическими нарушениями.

В долгосрочной перспективе такие процессы могут способствовать развитию метаболического синдрома - комплекса состояний, включающего ожирение, инсулинорезистентность и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом ученые подчеркивают, что проблема касается прежде всего "свободных сахаров" - добавленных в напитки и переработанные продукты. Небольшие количества фруктозы, содержащиеся в цельных фруктах, подобных эффектов не вызывают. Интересно, что организм способен вырабатывать фруктозу самостоятельно из глюкозы, что расширяет представления о ее роли в заболеваниях.

Авторы отмечают, что механизмы, которые раньше помогали накапливать энергию в условиях дефицита пищи, в современном мире с избытком калорий могут способствовать развитию хронических болезней.

По мнению исследователей, понимание уникальных биологических эффектов фруктозы поможет разработать более эффективные стратегии профилактики и лечения ожирения и других метаболических нарушений.