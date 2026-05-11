Названа ягода для укрепления здоровья печени и кишечника

Экстракт малины может снижать повреждение и уменьшать накопление жира при метаболической жировой болезни. К такому выводу пришли ученые из Чжэцзянского китайского медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте на животных исследователи смоделировали заболевание, кормя мышей жирной пищей в течение 12 недель. После этого части из них начали давать водный экстракт малины. В результате у животных из экспериментальной группы снизились признаки повреждения печени, уменьшилось накопление жира в тканях и улучшились показатели липидного обмена - процессов переработки жиров в организме.

Ученые связывают обнаруженный эффект с влиянием на кишечную микробиоту - совокупность бактерий, живущих в кишечнике.

"Экстракт малины увеличивал количество полезных микроорганизмов, в частности бактерий рода Ileibacterium, а также укреплял кишечный барьер, который защищает организм от проникновения вредных веществ", - отметили ученые.

Дополнительно было зафиксировано повышение уровня инозина - молекулы, участвующей в обмене веществ. В лабораторных экспериментах это вещество снижало накопление жира в клетках печени, а также уменьшало воспаление и окислительный стресс - процессы, лежащие в основе повреждения тканей.

Авторы подчеркивают, что полученные данные пока ограничены доклиническими исследованиями, однако указывают на потенциал малины как основы для функциональных продуктов, направленных на поддержку здоровья печени.