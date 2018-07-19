Kостюм "железного человека" поступил в продажу
Теперь спокойно полетать над огородом соседа можно всего за несколько тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Костюм имеет две пары двигателей, способных работать на реактивном или дизельном топливе, а максимальная скорость полёта ограничивается отметкой в 51 км/ч. При такой мощности костюм имеет ограничение высоты в 3700 метров, пишет Daily Mail.
Чтобы максимально снизить вес, разработчик системы Ричард Браунинг использовал напечатанные на 3D-принтере детали. Благодаря полимерам вес костюма "железного человека" составляет всего 26 килограммов. Костюм оснащён 16-литровым баком для топлива. Реактивные двигатели потребляют четыре литра горючего в минуту. Полного бака потенциальным покупателям системы хватит на четыре минуты незабываемого полёта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!