Будьте осторожны: китайский iPhone X трудно отличить от настоящего

Предприимчивые умельцы из Китая переосмыслили политику подделывания топовых смартфонов и начали выпуск моделей настолько качественных, что от оригинала их отличит только эксперт, сообщает ресурс Motherboard, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее китайские фабрики занимались грубой подделкой, добавляя в "китайский iPhone" три SIM-карты, антенну, и совершенно не заботились о качестве, надеясь, что невнимательный покупатель не отличит такие поделки от оригинала.

С начала лета на прилавках магазинов начали появляться недорогие модели iPhone X. Причем настолько качественные, что отличить их от настоящих оказалось не так-то просто.

Редактор сайта Motherboard приобрел такой iPhone X всего за $100. К удивлению мужчины, смартфон оказался почти полной копией оригинала. Однако подделку выдали чуть более толстые рамки экрана.

Самой удивительной стороной дешевого iPhone X оказался весьма качественно воссозданный интерфейс, который на первый взгляд выглядит словно подлинная iOS: рабочий стол, перерисованные иконки, плавность работы самой операционной системы и даже рабочая функция FaceID, реализованная программным методом.

Подделку выдало наличие магазина приложений Google Play от Android, вместо Apple App Store.

Также вместо "Подкастов" используется приложение YouTube, вместо "Здоровья" - непонятная программа-заглушка. Хотя стоит отметить хорошую работу по перерисовке "Настроек" и "Почты" - они оказались максимально приближены к своим аналогам на iOS.

Смартфон передали экспертам по безопасности из Trail of Bits. При детальном изучении выяснилось, что китайский iPhone X забит скрытыми вредоносными приложениями и бэкдорами.

К примеру, приложения "Компаса", "Акций" и "Часов" обладают разрешением на доступ к переписке, а поддельный браузер Safari использует бэкдор, который позволяет удаленно выполнять на устройстве вредоносный код.

Если владелец введет на таком смартфоне свои личные данные, пароли, данные кредитных карт, то они сразу же будут переданы смартфоном в руки хакеров, создавших поддельную iOS.

Вердикт редакции Motherboard такой: держитесь от подделок iPhone подальше.