Gmail для Android разрешит отменить отправленное письмо

У пользователей Android-версии почтового клиента Gmail появилась возможность заблокировать уже отправленное письмо. На то, чтобы передумать, пользователям дается всего несколько секунд. Об этом сообщает Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После отправки в нижней части экрана появляется полоска с прогрессом и кнопка Undo ("Отменить"). Она остается активной в течение 5-10 секунд - если не нажать её вовремя, сообщение будет отослано безвозвратно. Новая функция доступна в версии приложения 8.7.

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На iOS такая возможность появилась еще в 2016 году. Там эта функция, по сути, задерживает отправку письма - на случай, если пользователь внезапно передумал, случайно нажал на кнопку "Отправить" или захотел внести какие-то правки. По истечении нескольких секунд письмо будет отослано окончательно и "вернуть" его уже нельзя.

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