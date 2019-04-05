Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания - что нового в бете Android Q
Компания Google выпустила очередную бета-версию Android Q - новой мобильной операционки, которая должна выйти позднее в этом году. Сборка Beta 2 привносит несколько значимых улучшений, прежде всего - полностью переработанную систему жестового управления, завязанную на свайпах.
"Бескнопочная" навигация, которая впервые появилась в Android Pie, нередко критикуется за неуклюжесть и неотзывчивость. Но в Android Q ей пользоваться почти так же удобно, как на iOS. Например, проводя пальцем по навигационной панели, можно переключаться между приложениями, которые отображаются в хронологическом порядке.
Еще одна полезная функция Android Q - новая система многозадачности, построенная на базе уведомлений. Она представляет собой мини-окно, которое накладывается поверх всего остального на экране. Из него, например, можно получить быстрый доступ к мессенджеру, заметкам, напоминаниям или переводчику, не переключаясь на другое приложение.
Также в сборку был добавлен эмулятор, который позволяет посмотреть, как будет выглядеть интерфейс Android Q на устройствах со складывающимися экранами. Благодаря ему разработчики могут уже сейчас начать адаптацию своих приложений к таким моделям, как Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.
Android Q может быть выпущена в конце лета. Главными новшествами станут появление полноценного "ночного режима", функция записи экрана, более гибкие настройки приватности, нативная поддержка систем распознавания лиц.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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