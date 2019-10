По данным британского издания Mirror, служащие войск специального назначения Великобритании используют Call of Duty для подготовки к реальным операциям: оперативники SAS и SBS запускают видеоигры для разминки перед операциями, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Согласно инсайдеру британских изданий Mirror и Daily Star, в британских спецподразделениях активно используют игры серии Call of Duty. По словам инсайдера, современные видеоигры стали очень реалистичными и достаточно точно изображают то, как протекают реальные военные конфликты.



Если верить инсайдеру, SAS и SBS уже около двух лет используют игры серии Call of Duty в качестве "разминки" перед операциями, и с их же помощью "остывают" после их выполнения. Оперативники используют игры ради повышения сосредоточенности перед операцией - по словам инсайдера, шутеры нужным образом "взвинчивают" солдат.



Mirror утверждает, что британские войска специального назначения начали экспериментировать с видеоиграми после того, как выяснили, что профессиональные гонщики "Формулы-1" используют для тренировок виртуальные симуляции.

