Аналитики компании App Annie опубликовали рейтинги самых скачиваемых мобильных приложений и игр за десять лет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первые четыре строчки в списке заняли приложения одной компании: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В пятерку также попал Snapchat. Всего в десятке лидеров восемь программ от американских компаний, помимо уже названных, - это Skype, Youtube и Twitter, и две от китайских - TikTok и UC Browser.

Самыми прибыльными программами на мобильных платформах стали Netflix, приложение для знакомств Tinder и стриминговый сервис Pandora Music.

Первую строчку в рейтинге самых популярных игр заняла Subway Surfers, созданная датской компанией Kiloo. Ее успех эксперты объяснили огромной популярностью среди индийских пользователей. Кроме того, в пятерку вошли головоломка Candy Crush Saga, симуляторы My Talking Tom и Temple Run 2 и стратегия Clash of Clans. Последняя также оказалось самой прибыльной мобильной игрой.



Авторы исследования указали, что высокие места в рейтинге популярности приложений не означают лидирующие позиции по прибыли. Они также отметили, что наибольшим спросом пользуются приложения для общения и соцсети.

