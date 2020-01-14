Windows 7 признали опасной

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил граждан о необходимости перейти на новую версию Windows, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования. Эксперты уточняют, что с 14 января Microsoft перестанет поддерживать популярную ОС, что может спровоцировать рост атак на пользователей. В частности, NCSC не советует владельцам копии Windows 7 пользоваться услугами интернет-банкинга и почтовыми клиентами.

Если обновление невозможно, центр советует перенести конфиденциальные данные с компьютеров под управлением Windows 7 на другие устройства. Агентство отметило, что хакеры изучают варианты атак на операционную систему с 2014 года, как только Microsoft перестала поддерживать другую устаревшую ОС, Windows XP.