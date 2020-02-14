Руководство Sony не может определиться с ценовой политикой на игровую консоль следующего поколения. В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

PS4, вышедшая в 2013 году, продавалась за $399. Сборка каждого устройства, по данным IHS Markit, обходилась Sony в $381. Себестоимость новой приставки оценивают в $450, а значит, в магазинах за неё попросят не менее $470. Учитывая, что самая дорогая модель - PS4 Pro - сегодня предлагается за $399,99, продать PS5 будет непросто.

Дороговизна будущей консоли вызвана нехваткой комплектующих. В частности, Sony не удается наладить стабильные поставки флэш-памяти типа DRAM и NAND, которая пользуется высоким спросом среди производителей смартфонов. Например, каждая модель из новой флагманской линейки Samsung Galaxy S20 будет оснащаться 5G-модулем и как минимум 12 гигабайтами оперативной памяти.

Как правило, Sony определяется с ценами на новую консоль в феврале, а массовое производство запускает весной. По данным Bloomberg, в этом году японская фирма займет выжидательную позицию и сначала узнает расценки на приставку Microsoft Xbox Series X. Стоимость конкурента PS5 может быть объявлена в июне в рамках игровой выставки E3 в Лос-Анджелесе.

Консоль получит "полностью обновленный пользовательский интерфейс" с большим числом социальных функций на домашнем экране, и будет совместима со стандартными дисками Blu-ray емкостью 100 гигабайт (но все игры будут устанавливаться на внутренний SSD-накопитель).

В комплекте с приставкой будет поставляться новый контроллер с улучшенной системой вибрации, а его кнопки-триггеры (L2/R2) будут реагировать на силу упора. Также геймпад получит порт USB-C, более емкую батарею и улучшенные встроенные динамики.