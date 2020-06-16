"Яндекс" запустил аналог популярного приложения Zoom

"Яндекс" тоже создал свой сервис для видеоконференцсвязи "Яндекс.Телемост". По сути, это аналог популярного приложения Zoom. Правда пока у "Телемоста" довольно много ограничений. Схема работы сервиса классическая. Конференцию может создать любой пользователей и для того, чтобы к ней присоединиться достаточно кликнуть по ссылке приглашения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Работает оно в "Яндекс.Браузере" и в Google Chrome, в ПК и ноутбуках, в мобильных браузерах пока нет. На смартфонах его переместили в приложение "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта". На iPad сервис пока работает не у всех, даже через приложение "Яндекса". Пока нет и многих функций, к которым привыкли пользователи таких сервисов. Например, нет настроек безопасности, доступ к беседе может получить любой человек, у кого есть ссылка на эту конференцию. Есть ограничение по числу участников, 35 человек, а вот ограничений по длительности конференции нет, в отличие от популярного Zoom.

Владимир Русинов, руководитель сервиса "Яндекс.Телемост": "Мы много о чем думаем, много о каких вещах, которые мы хотим развивать. На данном этапе мы делаем ставку на то, что, во-первых, это максимально простой сервис. В нем интерфейс с одной кнопкой. А с другой стороны, время встречи совершенно не ограничено".

Зарабатывать на сервисе в "Яндексе" не планируют, по крайней мере пока. Но и надо сказать, что за время эпидемии коронавируса и массовой удаленке сервисы видеоконференций набрали совершенно невероятную популярность. Самый заметный из них Zoom заявлял о дневной аудитории в 300 млн человек. После ослабления карантинных ограничений по всему миру число сократилось, но все равно остается очень большим, по последним данным это около 200 млн пользователей в день. О 100 млн отчитался Google Meet, о 75 млн Microsoft Teams.