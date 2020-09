Объявлены цены и дата начала продаж PlayStation 5

Сегодня в рамках презентации новых игр Sony наконец назвала цены и сроки появления PlayStation 5 на прилавках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lifehacker, 12 ноября - релиз в США, Японии, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, Южной Корее и Австралии, а в других странах.

Официальные цены следующие:

PlayStation 5: 499 долларов / евро.

PlayStation 5 Digital Edition: 399 долларов / евро.

Также Sony представила PlayStation Plus Collection - это набор крутых игр, которые будут доступны на старте консоли всем, у кого есть активная PS Plus. В этот набор вошли: God of War, Bloodborne, MonsterHunter World, FFXV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, inFamous: Second Son, Batman: Arkham Knight, Last Guardian, TLOU, Persona 5 и Resident Evil 7: Biohazard.

Напомним, что ровно неделю назад цены на свои новые консоли объявила и Microsoft: Xbox Series X будет стоить 45 590 рублей (499 долларов), а менее производительная Xbox Series S - 26 990 рублей (299 долларов). Их выход намечен на 10 ноября.