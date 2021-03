Крупнейшие автопроизводители ограничивают работу заводов

Компания Hyundai планирует период с 5 апреля по 13 апреля закрыть завод в Корее из-за нехватки чипов в мире в результате пандемиии. Аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводам в Северной Америке. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как заявили в Hyundai, пока окончательного решения не принято. Компании удавалось смягчить влияние мирового недостатка чипов из-за наличия большого их запаса в отличие от своих конкурентов.

Ранее Honda Motor Co Ltd и General Motors Co объявили, что намерены прекращать производств на заводах в Северной Америке в течение ближайших недель. Одной из причиной в компаниях также назвали дефицит микросхем. О задержках в производстве также заявляли в Volkswagen AG.