Последняя прошивка iOS может стать поворотным моментом для Apple в вопросе политики взаимодействия с пользователями девайсов от компании. По мнению ряда экспертов, не исключено, что приложения из AppStore скоро станут платными для пользователей и будут доступны лишь по подписке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Нововведения Apple носят глобальный характер, показывать предложения, которые с высокой вероятностью заинтересуют определенного пользователя", - заметил директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов.

Как уточняется, причина, по которой следует ожидать перехода на модель платной подписки, кроется в политике конфиденциальности и необходимости для компании увеличивать свою выручку, что становится сложнее, учитывая, что у пользователей девайсов появилась возможность отказать любой программе в сборе данных об активности смартфона в Сети.

"Это означает, что они могут быть рассчитаны на счет продажи обезличенных рекламных профилей. Теперь разработчикам ПО для iOS нужно будет искать новые стабильные источники дохода, и, вероятно, выходом будет переход приложений на платную модель подписки", - заметил Чернов.

Как уточнил эксперт, Facebook, а также Instagram уже готовят пользователей к тому, что сервисы могут стать платными. Так, в уведомлениях с просьбой разрешить сбор данных можно заметить фразу "Помогите сохранить Facebook / Instagram бесплатным".

По словам аналитика, от перехода на модель, при которой пользователь получает доступ к приложению в Apple Store по подписке, Apple получает порядка 30% от стоимости этой самой подписки. Чернов заметил, что меры по защите приватности пользователей гаджетов компании, которые предпринимает Apple, оправданы, учитывая, что количество утечек данных постоянно растет.