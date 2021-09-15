Биткоину предсказали невероятный рост

Генеральный директор инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд ожидает, что за пять лет биткоин вырастет в десять раз, превысив отметку в 500 тысяч долларов. Инвестор предсказала рекордный рост на конференции Salt в интервью для CNBC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, выдержки из материала приводит Business Insider.

Вуд уверена, что в скором времени компании будут больше вкладываться в криптовалюту, а крупные инвесторы начнут выделять на нее пять процентов своих средств. "Мы уверены, что цена будет выше нынешней в десять раз, так что вместо 45 тысяч долларов она будет более 500 тысяч долларов", - подытожила эксперт.

Рассуждая о различных криптовалютах, Вуд призналась, что основным цифровым активом считает именно биткоин, "потому что страны теперь считают его законным платежным средством". Так, первой страной, сделавшей биткоин своей нацвалютой, стал Сальвадор, который 7 сентября официально закупил свои первые 550 биткоинов. На Украине также легализовали биткоин и виртуальную гривну.

В интервью инвестор также обратила внимание на потенциал другой криптовалюты Ethereum, которая выросла на 350 процентов в этом году. Вуд добавила, что в ее криптовалютном портфеле соотношение биткоина и Ethereum оценивается как 60:40.

В то время как Кэти Вуд прогнозирует биткоину десятикратный рост в течение пяти лет, в феврале ряд экспертов предсказывали цифровой монете подорожание до 100-200 тысяч долларов за один только 2021 год. Вслед за этим, по мнению одного из опрошенных аналитиков, курс скорректируется.

Чиновники в некоторых странах, напротив, скептически смотрят на цифровые активы. К примеру, глава Центрального банка Швеции Стефан Ингвес уверен, что биткоин нежизнеспособен без поддержки государства. В России также не разделяют оптимизм Вуд по отношению к виртуальной валюте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что приравнивание биткоина к обычным деньгам не принесет российской экономике ничего, кроме вреда, и правительство не готово предпринимать такие шаги.

Большинство претензий к биткоину предъявляется из-за его волатильности - в апреле 2021 года стоимость криптовалюты преодолела отметку в 62,7 тысячи долларов, однако вскоре биткоин начал стремительно падать. В результате 22 июня курс обвалился до 29,7 тысяч долларов за монету.

Биткоин продемонстрировал нестабильность и в связи с признанием его национальной валютой в Сальвадоре. За день до принятия закона стоимость биткоина повысилась до 52 тысяч долларов, однако в день легализации - 7 сентября - курс опустился до 46,8 тысяч долларов, а к 8 сентября и вовсе упал до 45 тысяч. По состоянию на 14 сентября биткоин стоит 46,4 тысячи долларов.

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