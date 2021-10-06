В Китае не смогли обновиться до Windows 11

Многие китайские пользователи не смогли обновить свои ПК до новой Windows из-за запретов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание South China Morning Post.

По словам журналистов, некоторые китайские пользователи столкнулись с проблемой обновления ОС от Microsoft из-за технических ограничений, вызванных локальными запретами. Windows 11 требует для установки наличие на компьютере криптографического чипа TPM. Однако экспорт иностранных процессоров с данной опцией запрещен в стране с 1999 года.

Китайские власти объясняют ограничение интересами национальной безопасности. Так или иначе, пользователи с ПК без поддержки TPM не смогут выполнить быструю установку системы. Аналитики полагают, что Microsoft может сделать и наверняка сделает исключение для Китая и ряда других стран, однако решение будет принято на высшем уровне.

Также журналисты заметили, что с подобными ограничениями могут столкнуться пользователи из других регионов, например, из России. Однако массовых сообщений о проблемах с установкой Windows 11 от российских потребителей пока что не наблюдалось.