Перечислены главные проблемы Windows 11

Специалисты Microsoft изучают проблемы Windows 11, связанные с замедление процессоров и ошибкой запуска системы. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Авторы перечислили основные неполадки новой ОС, над исправлением которых работают инженеры Microsoft. Всего журналисты назвали восемь главных проблем операционной системы. К ним относятся устаревшая панель задач, которая появилась у ряда пользователей Windows, ошибки с запуском меню "Пуск". Также в компании заявили, что исправят проблему с производительностью некоторых процессоров AMD.

Многие пользователи увидели сообщение о том, что их компьютер не соответствует системным требования ОС. "Нам известно об этой проблеме, и в настоящее время мы работаем над ее исправлением", - сообщил журналистам агент поддержки Microsoft. Кроме того, у некоторых пользователей система требует повышенное количество оперативной памяти.

В некоторых случаях существует проблема совместимости с браузерами у пользователей Windows 10, которая может вызвать ошибки. Инженеры Microsoft рассказали, что в этой ситуации они блокируют возможность обновления до Windows 11 до решения проблемы.

Ранее аналитики Gartner рекомендовали пользователям не спешить с обновлением до Windows 11. По мнению экспертов, владельцы компьютеров могут не переходить на новую ОС, так как вопрос о поддержке в Windows 11 устаревшего оборудования остается неясным.

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