«Фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан» произведет незабываемое впечатление на каждого посетителя невиданным разнообразием программы!»

Day.Az представляет интервью с руководителем по маркетингу офиса "TEKNOFEST Азербайджан" Ляман Агаевой.

- Ляман ханум, мы с большим интересом отслеживаем поступающие новости о фестивале "Teknofest Азербайджан". Как складывается ситуация с проведением конкурса на данный момент?

- Как известно, проведение фестиваля "Teknofest Азербайджан" намечено на 26-29 мая 2022 года в Baku Chrystal Hall и на территории Приморского бульвара. Организаторами фестиваля являются Фонд технологической команды Турции (Фонд T3), Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики. В рамках фестиваля "Teknofest Азербайджан" предполагается проведение технологических конкурсов по 8 категориям, хакатона Smart Garabagh, стартап-саммита Take Off Baku и чемпионата Европы по Rocket League. Впервые в вышеупомянутых конкурсах и соревнованиях сойдется такое количество школьников, студентов, стартапов и индивидуальных предпринимателей одновременно. Нас радует, что на сегодняшний день около 1000 команд успешно прошли регистрацию для участия в данных соревнованиях.

Учитывая, что в каждой команде представлены от 3 до 4 человек, можно утверждать, что в целом около 5000 учащихся старших классов средних школ, студентов и юных предпринимателей намерены принять участие на фестивале "Teknofest Азербайджан" для демонстрации своих знаний и способностей.

Особо следует отметить то, что регистрация для участия на данном фестивале была открыта 15 декабря 2021 года и в качестве крайнего срока подачи заявок на участие было определено 17 февраля 2022 года. Однако, учитывая многочисленные обращения, огромный интерес к фестивалю и проведение зимней экзаменационной сессии в вузах, крайний срок подачи заявок на участие был продлен до 28 февраля 2022 года.

В настоящее время регистрация для участия в хакатоне Smart Garabagh, стартап-саммите Take Off Baku и чемпионате Европы по Rocket League все еще продолжается. Хочу особо подчеркнуть, что отмеченные выше три мероприятия - хакатон Smart Garabagh, стартап-cаммит Take Off Baku и чемпионат Европы по Rocket League являются международными, по этой причине в Баку для участия в них прибудут сотни команд и стартапов из Европы. Вы можете отчетливо представить себе масштаб фестиваля "Teknofest Азербайджан" с учетом наличия иностранных участников.

Хотелось бы напомнить, что крайний срок подачи заявок на участие в стартап-саммите Take Off Baku -31 марта 2022 года, а для хакатона Smart Garabagh и чемпионата Европы по Rocket League крайний срок приходится на 1 апреля 2022 года. Я призываю молодежь, желающую представить свои инновационные решения по восстановительным работам и модернизации инфраструктуры на наших освобожденных землях в Карабахе, стартапы, имеющие реальную коммерциализируемую продукцию, и любителей киберспорта к активному участию в указанных международных соревнованиях.

- Когда будут объявлены победители, успешно зарегистрировавшиеся и прошедшие в следующий тур конкурса?

- Хочу отметить, что уже приближаются наиболее волнующие и захватывающие этапы конкурса. Команды, успешно прошедшие первый тур данного конкурса, будут объявлены 18 марта 2022 года. Затем командам, прошедшим в следующий этап, будут даны новые задания. Команды должны будут представить жюри файлы приема видеопрезентаций CDR до 6 мая 2022 года. Финалисты, т.е. команды успешно преодолевшие второй этап конкурса, будут объявлены 14 мая 2022 года.

Таким образом, вышедшие в финал команды получат право на участие в соответствующих конкурсах, которые будут проводиться 26-29 мая 2022 года. А самым трепетным моментом станет объявление победителей, занявших первые, вторые и третье места по всем конкурсам. Победители будут объявлены в очень знаменательный для азербайджанского народа день - 28 мая - в День независимости Азербайджана.

Министерство цифрового развития и транспорта неслучайно сделало выбор в пользу этой даты. Молодые таланты технологической сферы современного Азербайджана являются представителями смарт-поколения, которое может внести свой посильный вклад в будущее развитие нашей республики.

- Что предлагает фестиваль "TEKNOFEST Азербайджан" нашим гражданам и гостям города помимо соревнований технологического характера?

- Кроме технологических конкурсов и мероприятий, проводимых в Baku Chrystal Hall, намечено проведение невиданных ранее шоу на территории Приморского национального парка. Фестиваль "TEKNOFEST Азербайджан" подарит каждому посетителю незабываемые впечатления и праздничное настроение. Все посетители смогут с наслаждением провести свое время вместе с семьями и даже малолетними детьми на нашем фестивале. Мы учли потребности даже самых маленьких посетителей и собираемся организовать для них детскую развлекательную зону, отбрендированную по тематике аэрокосмоса. На этой детской зоне наши маленькие гости будут чувствовать себя так, как будто они совершили путешествие на дальние планеты. Они смогут совершить виртуальное путешествие на ракете на Луну и Марс. В течение дня их будут развлекать любимые персонажи сказок и мультфильмов, роботы и трансформеры.

- Сколько часов в день будет функционировать фестиваль?

- Фестиваль будет функционировать с 26 по 29 мая, с 10:00 до 18:00. А с 18:00 до 20:00 популярные диджеи и певцы Азербайджана и Турции исполнят свои лучшие музыкальные композиции для гостей фестиваля. В 21:00 программа фестиваля завершится незабываемым лазерным шоу под музыку известных азербайджанских композиторов.

Кроме этого, посетителей и гостей фестиваля ожидают и иные развлечения в течении дня. Например, мне хотелось бы рассказать о развлечении под названием аэротруба Wind Tunnel. Невозможно представить человека, который хотя бы раз в жизни не мечтал самостоятельно полетать. Аэротруба решит эту задачу и предоставит нашим посетителям незабываемые впечатления. Кроме этого, в зоне развлечений будут размещены всемирно известный робот Kuka Arm Robocaster, а также симулятор, позволяющий совершать полеты под углом в 720 градусов. Дважды в день будут демонстрироваться полеты человека в реактивном костюме, а также флайборд шоу на воде. А в вечернее время будет проведен парад барабанщиков в светодиодных костюмах Led Light Jacket.

- Расскажите нам, пожалуйста, об авиашоу, которое украсит бакинское небо?

- В рамках фестиваля "TEKNOFEST Азербайджан" бакинское небо над бульваром также будет готово для демонстрации непревзойденного авиашоу в исполнении азербайджанских и турецких пилотов. Более 10 команд истребителей Solo Turk, Turk Yıldızları, Hürküş и Военно-воздушных сил Азербайджанской Республики продемонстрируют свои высокопрофессиональные способности.

Следует отметить, что уже дан старт к активной подготовке к широкомасштабному шоу пилотов Азербайджана и Турции. В бакинском небе ожидаются полеты истребителей F 16 Solo Türk, F5 "ürk Yıldızları, вертолетов 139, СУ-25 и MI-24. Организованное в рамках данного фестиваля шоу будет проводиться дважды в день 4 дня подряд.

- Как мы знаем, на фестивале будет функционировать и выставочная зона.

- Да, совершенно верно, мы считаем, что организованная в рамках фестиваля выставочная зона привлечет внимание всех наших посетителей. В этой зоне будут выставлены стенды различных государственных органов, министерств и коммерческих компаний. На выставке будет действовать и павильон Турции. Более чем 55 компаний, стартапов и университетов из Турции представят посетителям и гостям фестиваля свои инновационные проекты.

В выставке примут участие и представители министерств оборонной промышленности Турции и Азербайджана, Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы Азербайджана. Здесь будут представлены самые последние разработки БПЛА, Bayraktar, а также беспилотники национального производства İtiqovan, беспилотные истребители и самая последняя модель БПЛА MİUS Qızıl Alma.

Пользуясь случаем, я хотела бы пригласить всех наших читателей стать участниками фестиваля. Я уверена, что фестиваль "TEKNOFEST Азербайджан" оставит неизгладимое впечатление в сердце каждого участника и посетителя.