The Weeknd выходит в необычный мировой концертный тур. И все из-за Binance

Ведущая международная блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютой инфраструктуры Binance объявила об официальном спонсорстве тура мировой музыкальной звезды The Weeknd "After Hours Til Dawn". Это первый мировой концертный тур, в котором будут использованы технологии Web 3.0 для создания уникального зрительского опыта фанатов. Об этом сообщили Day.Az в компании Binance.

Вместе с HXOUSE, аналитическим центром и комьюнити-инкубатором для креативных предпринимателей, Binance выпустит эксклюзивную NFT-коллекцию для тура The Weeknd, а также совместную брендированную продукцию. Корешки виртуальных билетов можно использовать для получения доступа к памятным NFT, которые подарят фанатам уникальные впечатления.

"Binance - это про сообщество, о людях, об инклюзивности. Я был впечатлен их вниманием к пользователям и запредельностью инновационных предложений, - сказал The Weeknd. - Перспективы нашего сотрудничества были очевидны, и я с нетерпением жду тот день, когда фанаты смогут получить уникальный опыт на стыке криптовалют и музыки. У криптовалют так много возможностей, и я думаю, что это только начало".

"Мы рады стать эксклюзивным криптопартнером тура The Weeknd, предоставляя фанатам возможность взаимодействовать с криптовалютами новым способом, - сказала соучредитель Binance Йи Хэ. - Криптовалюта ориентирована на сообщество, и мы считаем, что партнерство доказывает это путем сотрудничества с местными художниками, донося ценность их работ всему криптосообществу".

В качестве международного посла доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), The Weeknd в начале этого года учредил гуманитарный фонд XO Humanitarian Fund. Фонд занимается поддержкой людей, находящихся в чрезвычайных ситуациях в горячих точках голода по всему миру. В честь запуска тура Binance пожертвует 2 миллиона долларов в гуманитарный фонд XO, который находится под управлением Всемирной продовольственной программы ООН. Кроме того, The Weeknd и Binance создадут специально разработанную коллекцию NFT, и пять процентов от ее продаж также будут пожертвованы в фонд.

Тур The Weeknd "After Hours Til Dawn" начнется 8 июля 2022 года. Binance.US является официальным спонсором тура The Weeknd в США, а Binance.com - во всех остальных странах тура.

Отметим, что Binance - ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей в мире, призвана расширить свободу денег для пользователей. Она предлагает уникальный портфель криптовалютных продуктов и возможностей. В их числе: торговля и финансы, образование, исследования и данные, благотворительность, инвестиции и инкубация, децентрализация и инфраструктурные решения, а также многое другое.

HXOUSE - это международный аналитический центр в Торонто. HXOUSE помогает стимулировать инновации и расширять возможности для представителей креативной индустрии и предпринимателей, посредством наставничества и междисциплинарного обучения. HXOUSE стремится показать, что обучаясь новой дисциплине, вы можете сильнее развить ваше мастерство.