Apple будет снимать VR-контент

Apple привлекла популярных голливудских режиссеров, таких как Джон Фавро, для разработки эксклюзивного видеоконтента для своей гарнитуры смешанной реальности, сообщает The NYT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Фавро перенесет в виртуальную реальность свой документальный телесериал о динозаврах "Доисторическая планета", выпущенный на стриминговой площадке Apple TV+. Премьера сериала состоялась 23 мая 2022. Разработкой проекта занимался отдел естествознания BBC, а за музыку к сериалу отвечал Ханс Циммер.

Джон Фавро является продюсером многих проектов киновселенной Marvel, "Книги джунглей", сериалов по "Звездным войнам", он также известен благодаря роли Хэппи Хогана в фильмах "Железный человек" и "Человек паук".

Выход нового устройства от Apple намечен на 2023 год. На данный момент Apple не делилась подробностями о грядущей платформе. Ожидается, что первая официальная информация может появиться на конференции WWDC 2022, которая начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.