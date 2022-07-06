Геймеры готовятся к «похоронам» одной из последних игр Rockstar Games

Фанаты Red Dead Redemption анонсировали в Twitter флешмоб, в ходе которого геймеров пригласили посетить "похороны" мультиплеерной версии игры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Оденьтесь в свой лучший похоронный наряд, пригласите своих друзей, отметьте нас на фотографиях и используйте хештеги #RedDeadFuneral и #SaveRedDeadOnline", - говорится в анонсе флешмоба.

Причиной необычного способа заявить о себе стало отсутствие в онлайн-игре существенных обновлений. Геймеры планируют собраться на похороны 13 июля - в этот день в 2021 году вышло последнее серьезное DLC для Red Dead Online под названием "Кровавые деньги".

Таким образом игроки хотят привлечь внимание Rockstar Games к проблеме отсутствия нового контента. Однако разработчики студии в основном отдают предпочтение Grand Theft Auto Online, из-за чего, как принято считать, до сих пор не вышла следующая часть GTA.