Samsung опубликовала секретное послание-головоломку для своих фанатов

Южнокорейский бренд Samsung опубликовал в своем Twitter три картинки, которые представляют собой головоломку, сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Секретное послание для фанатов скрыто на трех картинках. На первой представлены 30 букв и символов, на второй - 30 кружков разного цвета, а на третьей - шесть кружков и надпись "Когда же придет нечто большее?" (англ. When will something greater arrive?).

Как оказалось, в этой головоломке была зашифрована дата презентации новых гаджетов компании. Для ее решения было необходимо наложить символы из первой картинки на кружочки из второй картинки, а затем сопоставить с кружочками на третьей картинке. В результате получается ответ "081022", что означает, что летнее мероприятие Samsung состоится 10 августа 2022 года.