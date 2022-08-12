В Австралии представили электрический бронетранспортер

В Австралии представили новую версию бронетранспортера (БТР) Bushmaster. Прототип машины с электрической силовой установкой продемонстрировали в ходе симпозиума Главнокомандующего армией, пишет Defence Blog, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Элементы силовой установки разместили под капотом машины вместо двигателя внутреннего сгорания. Отмечается, что новая машина будет работать тише бронетранспортеров с дизельными двигателями. Это обеспечит преимущество на поле боя.

БТР Bushmaster обеспечивает защиту экипажа от пуль стрелкового оружия и может выдержать взрыв мины мощностью до 9,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Базовая версия машины получила дизельный двигатель Caterpillar 3126E мощностью 300 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость 120 километров в час.