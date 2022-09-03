В Android добавят спутниковую связь
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Компания Google заявила, что следующая версия Android под номером 14 будет поддерживать спутниковую связь. Как сообщает 9to5Google, техническим обеспечением функции займутся космическая компания SpaceX и сотовый оператор T-Mobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Старший вице-президент Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймер рассказал, что команда Android в настоящее время занимается разработкой. Ожидается, что спутниковая связь появится в следующей версии Android в середине-конце 2023 года.

По словам Локхаймера, скорость соединений по спутниковой связи будет медленнее, в отличие от LTE и 5G. Глава SpaceX Илон Маск отметил, что спутниковая связь может поддерживать от одной до двух тысяч одновременных голосовых вызовов, без учета текстовых сообщений.

Согласно планам корпорации, спутниковая связь на телефонах в первую очередь потребуется для экстренных ситуаций и возможности связаться из мертвых зон сотовой связи.