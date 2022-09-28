В Intel отреагировали на отказ Nvidia от дешевых видеокарт

Гендиректор Intel Пэт Гелсингер заявил, что закон Мура "живет и здравствует" и раскритиковал главу Nvidia Дженсена Хуанга за нежелание бизнесмена снижать цены на новые видеокарты. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы стремимся в настоящее время достичь около 100 млрд транзисторов в одном корпусе. К концу десятилетия мы добьемся триллиона транзисторов в одном корпусе. Мы уложимся в график", - заверил Гелсингер.

Закон Мура - стандарт, согласно которому количество транзисторов на чипе удваивается каждые два года, повышая производительность процессоров. В течение десятилетий Intel была лидером в области чипов.

Однако в последние годы инициативу перехватили тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung. Обе компании работают по нормам 5 нм, тогда как Intel по-прежнему использует технологии на 7 и 10 нм. Выпуском чипов компании Nvidia занимается TSMC.