Sony сообщила о разработке новой игры

Компания Sony поделилась информацией о разработке новой крупнобюджетной игры для PlayStation, опубликовав объявление о поиске специалиста на должность старшего продюсера на сайте Sony Interactive Entertainment, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что к разработке уже привлечены специалисты из внутренней студии PSS Visual Arts, которая ранее приложила руку к созданию ремейка The Last of Us, и Naughty Dog, известной по оригинальным частям The Last of Us и франшизе Uncharted.

"Несмотря на то, что игра еще не анонсирована, у нас есть четкое видение проекта и план его выпуска. Используя наш опыт и лучшие таланты, мы гарантируем высокое визуальное качество игры и незабываемые впечатления от игрового процесса", - гласит текст вакансии.

На пост старшего продюсера Sony ищет целеустремленного специалиста с опытом, который поможет команде разработчиков раскрыть весь потенциал. Кандидат должен хорошо разбираться во всех аспектах производства игр категории ААА.