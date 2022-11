Microsoft сделала предложение Sony

Корпорация Microsoft предложила Sony заключить контракт, согласно которому игры из серии Call of Duty продолжат выходить на консолях PlayStation в ближайшие 10 лет даже после покупки Activision Blizzard. Об этом сообщает издание The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С упомянутым предложением Microsoft обратилась к Sony 11 ноября 2022 года. Так американская корпорация пытается парировать заявления конкурента о том, что сделка Microsoft по приобретению Activision Blizzard может лишить пользователей PlayStation доступа к одной из самых популярных игровых франшиз в мире.

Ранее генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что после слияния Microsoft и Activision Blizzard фанаты PlayStation могут лишиться доступа к Call of Duty в ближайшие три года. Устные же заявления Microsoft об обратном он назвал неправдой.

"Microsoft - это технологический гигант с долгой историей доминирования в занимаемых им отраслях. Весьма вероятно, что выбор, которые сегодня есть у геймеров, исчезнет, если сделка состоится", - цитирует NYT Райана.

Microsoft не согласна со словами Райана. Глава Xbox Фил Спенсер сказал журналистам, что он и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла буквально сразу после объявлении о сделке позвонили в Sony и сказали: "Эй, мы собираемся оставить Call of Duty на вашей платформе".

Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard в январе. Изначально американский IT-гигант планировал закрыть сделку до конца 2022 года. Однако, скорее всего, это не случится, поскольку антимонопольные ведомства в 16 странах еще не закончили проверки.