Врач о вреде использования смартфона в транспорте

Использование смартфона и других подобных гаджетов в метро, автобусе и другом транспорте может негативно влиять на зрение. Об этом рассказала офтальмолог, доктор медицинских наук и эксперт телеканала "Доктор" Татьяна Шилова в интервью "Газете.Ru" в среду, 24 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач перечислила самые распространенные проблемы с глазами, которые могут возникнуть при использовании в транспорте гаджетов. Специалист напомнила о важности соблюдения достаточной дистанции от экрана при использовании смартфона или покет-бук.

"Расстояние, на котором мы держим гаджет при использовании, редко превышает 40 см. При этом фокусировка зрения на таких близких объектах заставляет мышцы глаз напрягаться больше обычного, что способствует развитию близорукости", - пояснила врач.

Шилова также отметила, что тряска во время езды оказывает негативное влияние на зрение, вызывая быструю утомляемость глаз, что может привести к развитию близорукости.

"Наиболее сильному перенапряжению глазных мышц способствует использование смартфона в транспорте. В этом случае повышенную нагрузку на глаза оказывает постоянная смена фокуса, которая вызывается микродвижениями рук из-за тряски вагона метро или неровностей на дороге", - отметила Шилова.