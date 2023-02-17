В iOS 16.4 появятся новые эмодзи

В версии операционной системы iOS 16.4 появится пятнадцать новых эмодзи. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они будут включать в себя дрожащее лицо, розовое, голубое и серое сердца, осла, лося, гуся, медузу, корень имбиря, стручок гороха, флейту, крыло, дрозда, гиацинт, веер, заколку для волос, маракасы, значок беспроводной связи, а также кханду - символ сикхизма. Также среди новинок появится рука в жесте "стоп", которую также можно использовать для иллюстрации фразы "дай пять". Новые эмодзи были официально представлены в июле 2022 года и уже в сентябре попали в набор 15.0 консорциума Unicode.

Общедоступные версии iOS 16.4, iPadOS 16.4 и macOS Ventura 13.3 для широкого круга пользователей выйдут в марте-апреле 2023 года.