Названы системные требования The Last of Us для ПК

Sony назвала системные требования для запуска игры The Last of Us Part I на компьютере. Об этом сообщается в блоге PlayStation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно материалу, видеоигра будет требовать минимум 16 гигабайт оперативной памяти и 100 гигабайт дискового пространства. Также ПК должен иметь процессор AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7 4770K. Кроме того, для запуска необходима современная видеокарта - минимум Nvidia GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti или AMD Radeon 470.

Для запуска тайтла на высочайших настройках - в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду - Sony рекомендовала использовать процессор AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i5 12600K, видеокарту AMD RX 7900XT или Nvidia Geforce RTX 4080, 32 гигабайта оперативной памяти.

Публикацию списка системных требований обсудили журналисты издания TechSpot. По их словам, оригинальная игра на PlayStation основана на аналогичной графической технологии, однако имеет гораздо менее высокие требования. Также тайтл занимает всего 79 гигабайт пространства на диске приставки. Авторы подчеркнули, что индустрия переходит на новое поколение консолей, поэтому системные требования для будущих игр останутся высокими.

Релиз The Last of Us Part I на ПК состоится 28 марта. Оригинальный тайтл оказался эксклюзивом для консолей PlayStation 3 и вышел в июне 2013 года.