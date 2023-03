Ремейк The Last of Us уже доступен для скачивания на ПК

В магазине Steam уже началась предварительная загрузка ремейка игры The Last of Us: Part I для ПК, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Скачивание игры доступно для тех игроков, которые оформили предзаказ. Размер игры составляет 75 ГБ. При этом официальный релиз ремейка запланирован на 28 марта. Игра так же будет доступна для покупки в Epic Games Store, но предварительная загрузка в этом сервисе отсутствует.

Изначально ремейк был выпущен для PlayStation 5. В студии Naughty Dog, ответственной за релиз, рассказали, что при создании оригинала разработчикам приходилось сильно экономить вычислительные ресурсы игровой системы, однако в ремейке удалось избавиться от этих ограничений, и они сполна "наградили" проработкой локаций геймеров, которые любят исследовать игровые миры.

Оригинальная The Last of Us вышла на консоли PlayStation 3 в 2013 году. Таким образом, эксклюзив Sony добрался до пользователей ПК спустя десять лет.