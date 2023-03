Vampire Survivors стала «Игрой года» по версии BAFTA Games Awards 2023

Игра Vampire Survivors стала лауреатом премии BAFTA Games Awards 2023 в категории "Игра года". Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За номинацию помимо победителя также боролись Cult of the Lamb, Elden Ring, God of War Ragnarok, Marvel Snap и Stray. Также Vampire Survivors получила статуэтку в категории "Лучший геймдизайн".

Несмотря на проигрыш в главной номинации, триумфатором вечера стала игра God of War Ragnarok, получившая сразу шесть наград, включая категории "Лучший актер", "Лучшая музыка", а также "Выбор аудитории".

Vampire Survivors - экшен-рогалик от разработчика Луки Галанте, выпущенный в 2021 году. Если на выходе проект не снискал популярности, то уже через год игра стала вирусной. Рекорд одновременной игры, зафиксированный в Steam, составил свыше 30 тыс. пользователей. В 2022 году глава Xbox Фил Спенсер заявил о том, что провел в Vampire Survivors почти 200 часов за две недели.