Microsoft нашла критическую уязвимость в компьютерах Apple

Компания Microsoft объявила об обнаружении в операционной системе macOS критической уязвимости, позволяющей запустить произвольный код на компьютерах Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал 9to5Mac.

Эксплойт назвали Migraine - он позволяет обойти систему безопасности Apple System Integrity Protection (SIP), представленную еще в 2015 году. Его название связано с сервисом "Ассистент миграции" [англ. Migration Assistant], который позволяет перенести данные с одного Mac на другой либо на ПК с Windows. По данным специалистов Microsoft, обход SIP может нести в себе серьезные последствия, так как дает возможность злоумышленникам получить доступ ко всем системным файлам компьютера.

Известно, что Apple была уведомлена о найденной уязвимости и исправила ее в свежем обновлении macOS 13.4. Компания также поблагодарила Microsoft за помощь в обнаружении бреши в системе безопасности.