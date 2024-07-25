Lockheed Martin работает над созданием лазерного оружия
Американская компания Lockheed Martin работает над созданием лазерного оружия для отражения воздушных угроз.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Politico сообщил старший вице-президент компании Майкл Уильямсон.
По его словам, компания разрабатывает такие вооружения, которые в будущем позволят проецировать лазерный луч на 100 км, чтобы отразить угрозу с воздуха. "Мы пока не создали [это оружие], но сейчас работаем над этим", - заявил Уильямсон в беседе с изданием в ходе международного авиасалона "Фарнборо-2024" в Лондоне. Он пояснил, что лазеры становятся все более востребованными в вооруженных силах, так как дорогостоящие ракетные системы противовоздушной обороны (ПВО) невыгодно использовать для уничтожения дронов, цена которых гораздо ниже стоимости ракет. "Соотношение стоимости цели к стоимости средства ее уничтожения сейчас складывается не в пользу последнего", - отметил топ-менеджер.
22 июля Министерство обороны Великобритании сообщило о проведении первых испытаний демонстратора лазерного оружия на базе боевой бронированной машины Wolfhound. По данным ведомства, в рамках испытаний, состоявшихся на полигоне в Портон-Дауне, лазерное оружие нейтрализовало цели на расстоянии свыше 1 км. Согласно разработчикам из британского подразделения американской компании Raytheon, это оружие прежде всего поможет в борьбе с беспилотными аппаратами.
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