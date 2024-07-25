Американская компания Lockheed Martin работает над созданием лазерного оружия для отражения воздушных угроз.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Politico сообщил старший вице-президент компании Майкл Уильямсон.

По его словам, компания разрабатывает такие вооружения, которые в будущем позволят проецировать лазерный луч на 100 км, чтобы отразить угрозу с воздуха. "Мы пока не создали [это оружие], но сейчас работаем над этим", - заявил Уильямсон в беседе с изданием в ходе международного авиасалона "Фарнборо-2024" в Лондоне. Он пояснил, что лазеры становятся все более востребованными в вооруженных силах, так как дорогостоящие ракетные системы противовоздушной обороны (ПВО) невыгодно использовать для уничтожения дронов, цена которых гораздо ниже стоимости ракет. "Соотношение стоимости цели к стоимости средства ее уничтожения сейчас складывается не в пользу последнего", - отметил топ-менеджер.

22 июля Министерство обороны Великобритании сообщило о проведении первых испытаний демонстратора лазерного оружия на базе боевой бронированной машины Wolfhound. По данным ведомства, в рамках испытаний, состоявшихся на полигоне в Портон-Дауне, лазерное оружие нейтрализовало цели на расстоянии свыше 1 км. Согласно разработчикам из британского подразделения американской компании Raytheon, это оружие прежде всего поможет в борьбе с беспилотными аппаратами.

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