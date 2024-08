Названа наиболее подходящая для игр версия Windows

Автор проекта Hardware Unboxed выяснил производительность современных игр на разных операционных системах Windows. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале автора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Энтузиаст запустил 13 популярных игр на компьютерах под управлением Windows 10 и 11. Специалист также использовал разные процессоры, SSD-накопитель Carder PCIe 4.0 и видеокарту RTX 4090. В ходе тестирования выяснилось, что производительность на обеих системах примерно одинаковая, хотя более высокую частоту кадров (Frames per second, fps) чаще демонстрировал ПК на Windows 10.

Так, в Baldur's Gate 3 на настройках Ultra с процессорм AMD Ryzen 7 7800X3D компьютер на Windows 10 набрал в пике 144 fps, тогда как ПК на Windows 11 - 145 fps. При использовании других чипов Windows 10 незначительно превосходила Windows 11. В случае The Last of Us Part 1 наиболее подходящей игровой станцией оказался ПК на Windows 10, хотя разница в мощности была небольшая.

Заметный отрыв между Windows 10 и 11 был зафиксирован в игре A Plague Tale: Requiem, где компьютер на базе устаревшей ОС выдал до 184 кадров в секунду. При этом девайс на Windows 11 показал максимум 168 fps. В заключении блогер отметил, что разница между компьютерами на базе разных систем небольшая и этим показателем можно пренебречь.

