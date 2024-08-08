В NASA назвали сроки возвращения экипажа Starliner

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определится в середине августа со способом возвращения на Землю корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing.

Как сообщат Day.Az, об этом в ходе брифинга для журналистов заявил менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.

"Полагаю, нам, вероятно, надо определиться в середине августа, по какому пути мы пойдем", - сказал Стич.

Менеджер добавил, что специалистам для начала необходимо проработать все аспекты, которые связаны с возможностью возвращения Starliner на землю без экипажа, чтобы можно было принимать дальнейшие решения.

В NASA назвали сроком возвращения экипажа февраль 2025 года на корабле Crew Dragon вместе с миссией Crew-9. В этом случае на корабле SpaceX отправятся не четыре человека, как должно быть, а два, чтобы при возвращении была возможность разместить астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс.

Уилмор и Уильямс - астронавты-ветераны NASA, которые пилотировали первый испытательный полет космического корабля Boeing Starliner с экипажем. Они пробыли в космосе уже 63 дня, что примерно на семь недель дольше, чем первоначально ожидалось.

Проблемы возникли с двигательной установкой Boeing. Команды Boeing и NASA всё еще работают над определением возможной даты возвращения миссии, которая стартовала 5 июня, так как официальные лица оценивают данные испытаний и проводят анализ проблем с двигательной установкой и утечкой гелия, которые помешали первому этапу полета капсулы Starliner.

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