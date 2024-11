Новые смартфоны Nothing Phone могут удивить приятными ценами

В 2025 году ожидается выход третьего поколения смартфонов Nothing Phone, известных своими прозрачными корпусами и светящимися элементами. Китайское издание ITHome, ссылаясь на инсайдера Technerd, раскрыло детали о предстоящих новинках задолго до их официального анонса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, в следующем году будут представлены две модели: Nothing Phone (3) и Nothing Phone (3) Pro. Обе модели получат схожий дизайн, но будут отличаться процессорами, размерами экранов, камерами и, соответственно, ценами.

Nothing Phone (3) получит 6,5-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также двойную камеру, включающую основной и ультраширокоугольной модули. В свою очередь Nothing Phone (3) Pro получит 6,7-дюймовый экран, процессор Dimensity 9400 и тройную камеру, включающую основной, ультраширокоугольный и перископический объективы. Nothing Phone (3), по слухам, будет стоить от $600, в то время как за Nothing Phone (3) Pro вендор запросит уже $700.

Ожидается, что презентация смартфонов состоится весной 2025 года. Изначально планировалось представить их в 2024 году, но компания Nothing отложила релиз на следующий год. Основатель бренда Карл Пей сообщил, что причиной задержки послужили работы по внедрению искусственного интеллекта в телефоны.