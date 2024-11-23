Стали известны первые подробности о камерах в iPhone 17 и 17 Air

Будущие iPhone 17 и тонкий iPhone 17 Air не получат телеобъектив, который есть в Pro-версиях смартфонов Apple.

Как передает Day.Az, об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.

Согласно источнику, базовые модели 2025 года, iPhone 17 и iPhone 17 Air, не будут оснащены телеобъективом с пятикратным оптическим приближением. Эта камера останется эксклюзивом для Pro-версий устройств.

Предполагается, Apple не добавит оптический зум в iPhone 17 Air из-за его очень тонкой конструкции, которая не позволит разместить большой объектив. При этом базовый iPhone, по всей видимости, сохранит набор из двух камер - основной и ультраширокоугольной. По слухам, новый iPhone 17 Air сможет предложить только основную камеру с разрешением 48 Мп, как у iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Тем не менее в смартфоне можно будет использовать цифровой двукратный зум.

Об iPhone 17 Air пока мало что известно. Ожидается, что новинка придет на смену Plus-версиям и получит самый тонкий корпус за всю историю iPhone. При этом по многим параметрам смартфон будет уступать Pro-моделям.