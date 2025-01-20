Microsoft переименовала ряд программ для Windows 11 и добавила в них ИИ

Корпорация Microsoft провела ребрендинг офисного пакета приложений, используемого на Windows 11.

Об этом сообщает издание Windows Latest, сообщает Day.Az.

Теперь привычный пакет программ, включающий Word, Excel и другие, называется Microsoft 365 Copilot вместо прежнего Microsoft 365 Office.

Зачем Microsoft изменила название?

Компания объяснила, что ребрендинг направлен на демонстрацию ее стремления к интеграции новейших технологий, включая использование искусственного интеллекта. В основе нового подхода лежит виртуальный помощник Copilot, который поможет пользователям быстрее и эффективнее работать с документами.

Что изменилось для пользователей?

Новая иконка и название. На рабочем столе Windows 11 появилось новое приложение Microsoft 365 Copilot.

Обновленный интерфейс. После открытия программы пользователи видят вкладку "Главное" с доступом к последним документам.

Быстрый доступ к ИИ-ассистенту. В меню добавлена кнопка для мгновенного запуска Copilot, который упрощает выполнение задач в Word, Excel, PowerPoint и других приложениях.

Изменения уже вступили в силу для всех пользователей Windows 11, а редизайн был положительно оценен журналистами, отметившими удобство нового интерфейса.