Microsoft переименовала ряд программ для Windows 11 и добавила в них ИИ
Корпорация Microsoft провела ребрендинг офисного пакета приложений, используемого на Windows 11.
Об этом сообщает издание Windows Latest, сообщает Day.Az.
Теперь привычный пакет программ, включающий Word, Excel и другие, называется Microsoft 365 Copilot вместо прежнего Microsoft 365 Office.
Зачем Microsoft изменила название?
Компания объяснила, что ребрендинг направлен на демонстрацию ее стремления к интеграции новейших технологий, включая использование искусственного интеллекта. В основе нового подхода лежит виртуальный помощник Copilot, который поможет пользователям быстрее и эффективнее работать с документами.
Что изменилось для пользователей?
- Новая иконка и название. На рабочем столе Windows 11 появилось новое приложение Microsoft 365 Copilot.
- Обновленный интерфейс. После открытия программы пользователи видят вкладку "Главное" с доступом к последним документам.
- Быстрый доступ к ИИ-ассистенту. В меню добавлена кнопка для мгновенного запуска Copilot, который упрощает выполнение задач в Word, Excel, PowerPoint и других приложениях.
Изменения уже вступили в силу для всех пользователей Windows 11, а редизайн был положительно оценен журналистами, отметившими удобство нового интерфейса.
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